POL-PDKH: Brand auf dem Pfadfindergelände Hauptgebäude durch Feuer erheblich beschädigt

Bretzenheim (ots) - Am 01.02.2017 wurde durch eine Zeugin kurz nach Mitternacht der Brand des Hauptgebäudes auf dem Pfadfindergelände "Schwarzer Milan" in Bretzenheim gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Die Löscharbeiten erfolgten anschließend durch die Feuerwehren aus Langenlonsheim und Bretzenheim.

Spezialisten der Kriminalinspektion Bad Kreuznach untersuchten den Brandort. Brandursächlich war vermutlich ein kurz zuvor im Brandobjekt in Betrieb befindlicher Holzofen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich nicht ergeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 40.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell