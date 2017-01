POL-PDNW: Auf dem Dach gelandet

Bad Dürkheim (ots) - Ein 30-jähriger Mann befuhr am 18.01.17, gegen 21:50 Uhr, mit einem Pkw Ford die B 37 aus Bad Dürkheim kommend in Richtung Kaiserslautern. In einer Kurve, in Höhe der Papierfabrik Cordier, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Pkw. Das Fahrzeug kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 30-Jährige zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Nach seinen Angaben sei er einem Wildtier ausgewichen. Das Fahrzeug wurde total beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 7.000,- Euro beziffert.

