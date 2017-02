POL-PDKH: Unfall an der Tankstelle

Bad Sobernheim (ots) - Am 31.01.2017 kam es um 11:20 Uhr an der ARAL-Tankstelle in der Monzinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Sattelzug rollte beim Anfahren rückwärts und prallte auf den Audi einer Frau. Diese blieb unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell