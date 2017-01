POL-PDKH: Verkehrsunfallflüchtiger fährt sich fest

Kirschroth: (ots) - Am Freitag, 20.01.2017, um 13:20 Uhr, kam es in Kirschroth zu einem Verkehrsunfall. Ein auswärtiger Lkw-Fahrer wollte im Bereich Meddersheimer Str. / Hauptstr. wenden. Hierbei schrammte er erst an einer Hauswand vorbei, anschließend streifte er eine Gartenmauer. Um die entstandenen Schäden von circa 600 Euro kümmerte er sich nicht, sondern fuhr einfach davon. Die Fahndung der Polizei wurde erleichtert, indem sich der Lkw-Fahrer in Lauschied auf eisglatter Fahrbahn erneut festfuhr. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell