POL-PDKH: Auffahrunfall am Kreisel zur Kieselbrücke

Kirn (ots) - Am 17.01.2017 wollte der Fahrer eines Audi in der Fontaine-les-Dijon-Straße im Kreisel in Richtung Kieselbrücke fahren. Wegen eines Fußgängers musste er jedoch anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden VW Golf erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. Der Fußgänger wurde nicht gefährdet oder verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

