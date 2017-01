POL-PDKH: Unfallflucht

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am 17.01.2017 kam es um 10:45 Uhr in der Dhauner Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW Bora fuhr in Richtung Binger Landstraße und streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford Ka. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Die Besitzerin des Ford Ka konnte jedoch das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs an die Polizei weitergeben. Mit diesen Angaben konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen die 67-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell