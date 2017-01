POL-PDKH: Partyabend endet mit Verlust des Führerscheins

Bad Kreuznach (ots) - Unfallzeitpunkt: Sonntag, 15.01.2017, 03:50 Uhr Unfallörtlichkeit: Am Grenzgraben

Ein 20-Jähriger rumänische Staatsangehöriger aus dem Kreis Bad Kreuznach beabsichtigte in der Straße "Am Grenzgraben" von dem Parkplatz einer dortigen Diskothek zu fahren. Hierbei erkannte er nicht das verkehrsbedingt vor ihm stehende Taxi eines 55-Jährigen und fuhr diesem auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 2.000,00 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Es folgte die Mitnahme zur Dienststelle und dortige Blutentnahme. Der Führerschein wurde zwecks Einziehung sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell