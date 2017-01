POL-PDKH: Unfallverursacher wird von Halterin gesehen

Bad Sobernheim (ots) - Am 03.01.17, 11:40 Uhr, ereignete sich in der Ringstraße in Bad Sobernheim ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher ein geparktes Auto rammte und anschließend einfach wegfuhr, ohne sich um die notwendigen Feststellungen am Unfallort zu kümmern. Glück im Unglück hatte die Halterin des beschädigten Autos, da sie Augenzeugin des Crash wurde. Die Frau konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs ablesen, als der Fahrer flüchtete. Die Ermittlungen der Polizei wegen Unfallflucht dauern an.

