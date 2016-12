POL-PDKH: Unfallflucht

Bingen-Bingerbrück (ots) - , Stromberger Straße, Nacht vom 27.12.2016 auf 28.12.2016

Ein in der Stromberger Straße, Höhe Anwesen Nummer 23, ordnungsgemäß geparkter PKW Honda Jazz mit MZ Kennzeichen wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug müsste es sich einen blauen Opel Astra gehandelt haben, da an der Unfallörtlichkeit eine Abdeckung eines Seitenspiegels aufgefunden wurde, die einem Astra, aktuelles Modell, zuzuordnen ist. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 067219050.

