POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots) - , Berger Weg In der Zeit zwischen dem 20.12.16, 13:00 Uhr und dem 22.12.16, 15:30 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw im Berger Weg 48 in Kirn. Der Pkw des Geschädigten wurde im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seiner Feststellungsduldungspflicht nachzukommen Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

