POL-PDKH: Verkehrsunfälle

Bereich PI Kirn (ots) - Hochstetten-Dhaun: Auffahrunfall Am 21.12.2016 kam es um 14:40 Uhr in der Binger Landstraße zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin eines BMW war in Richtung Hochstetten-Dhaun unterwegs und musste an der Einmündung zur Bundesstraße 41 an einem STOP-Schild anhalten. Die nachfolgende Fahrerin eines Renault Modus erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die beiden Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Wildunfällel Am 21.12.2016 wurde um 20:35 Uhr auf der Kreisstraße 20 zwischen Bad Sobernheim und Daubach ein Fuchs von einem Pkw erfasst. Am 22.12.2016 überfuhr ein Pkw-Fahrer um 05:30 Uhr auf der Landesstraße 230 zwischen Simmertal und Seesbach ein Reh. In beiden Fällen entstand lediglich Sachschaden.

