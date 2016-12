POL-EN: Schwelm - LKW Fahrer verliert die Kontrolle und gerät in den Gegenverkehr, drei Personen werden leicht verletzt

Schwelm (ots) - Am 21.12.2016 gegen 07.40 Uhr befuhr ein 43-jähriger Wuppertaler mit seinem LKW MAN die Talstraße in Schwelm in Fahrtrichtung Wuppertal. Auf Höhe des dortigen Baumarktes überholte der Fahrer einen weiteren LKW und geriet dabei mit einem Reifen gegen eine Verkehrsinsel. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem Volvo einer 31-jährigen Schwelmerin kam. Bei dem Zusammenstoße wurden beide Fahrzeugführer und der Sohn der Schwelmerin, welcher sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand leicht verletzt.

