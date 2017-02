POL-PDWO: Tageswohnungseinbruch

Worms (ots) - Unter Zuhilfenahme der Motorhaube eines geparkten Autos überstieg ein unbekannter Täter am Mittwoch, gegen 21:00 Uhr, einen 180cm hohen Zaun in der Neuplatzgasse. So gelangte er an ein Einfamilienhaus, um dort das Küchenfenster aufzuhebeln und in die Räumlichkeiten einzusteigen. Im Inneren wurden sämtliche Zimmer nach brauchbarem Diebesgut durchsucht, jedoch nichts entwendet. Schließlich wollte der Täter auch das angrenzende Hinterhaus durchsuchen, wo er allerdings auf den schlafenden Bewohner traf und dann sofort die Flucht ergriff. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

