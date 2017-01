POL-PDWO: Zwei Unfälle - ein Verursacher

Worms (ots) - Gleich zwei Verkehrsunfälle mit dem identischen Verursacher musste die Polizei am Donnnerstag im Kirschgartenweg aufnehmen. Um kurz nach 16:00 Uhr missachtete ein 72-jähriger Wormser die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr Höhe Kolpingstraße befindlichen Autofahrers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Autos beschädigt wurden. Um den Verkehr nicht zu behindern, wollten die beiden Unfallbeteiligten jetzt zur Seite fahren. Dabei kam es zu einem weiteren Unfall. Der 72-jährige Wormser folgte seinem Unfallgegner. Als dieser am Fahrbahnrand anhielt, fuhr der Wormser aus mangelndem Sicherheitsabstand auf dessen Heck auf. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell