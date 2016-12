POL-EN: Ennepetal - Raubüberfall auf der Gartenstraße. Der Täter entwendete ein Mobiltelefon und eine Geldbörse.

Ennepetal (ots) - Am 30.12.2016, gegen 00.15 Uhr, sprach eine männliche Person auf der Gartenstraße einen 21-jährigen Ennepetaler an. Der Mann forderte von ihm unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Der Geschädigte übergab ihm ein Mobiltelefon und eine Geldbörse. Anschließend forderte der Täter sein Opfer zum Weglaufen auf und begab sich zu Fuß in Richtung eines auffällig in Höhe der Peddinghausstraße abgestellten silbernen Pkw Opel Corsa. Täterbeschreibung: Etwa 170 bis 180 cm groß, trägt eine dunkelblaue Kapuzenjacke und einen dunklen Schal. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

