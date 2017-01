POL-PDWO: Spielautomaten aufgebrochen

Worms (ots) - Mehrere Spielautomaten wurden am Mittwoch, in der Zeit von 06:30 - 18:00 Uhr, in einer Gaststätte in der Gaustraße aufgebrochen. Die unbekannten Täter waren durch die unverschlossene Hintertür in "Bigos Stube" eingedrungen und hatten sich dort an den Automaten zu schaffen gemacht. Mit einem Brecheisen wurden zwei Spielautomaten geöffnet und ein dritter stark beschädigt. Das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe wurde entwendet. Zudem wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag aus der Theke entnommen. Weil sich am Tatort bereits mehrere Gäste aufhielten und die Automaten angefasst hatten, konnten die Beamten keine verwertbaren Spuren mehr sichern.

