POL-PDWO: Einbruch in Apotheke

Worms (ots) - In der Nacht vom 14.01.2017 zum 15.01.2017 brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Wormser Innenstadt ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangsschiebetür, sodass diese aus der Verankerung gerissen wurde und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufstraum. Bisher ist bekannt, dass aus den Kassen Bargeld in Höhe von ca. 300 Euro entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 06241 / 852-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell