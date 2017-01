POL-PDWO: Verkehrsunfallfluchten

Worms (ots) - Ein brauner Ford C-Max, der zwischen 30.12.2016, 22:00 Uhr, und 31.12.2016, 12:00 Uhr, in Worms in der Wilhelm-Röpcke-Straße zum Parken abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an Heckklappe und Stoßfänger hinten beschädigt. Der Unfallverursacher verließ jedoch die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Auch der Unfallverursacher, der am 31.12.2016 zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr einen geparkten weißen VW Golf in der Gymnasiumstraße in Worms beschädigte, flüchtete von der Unfallstelle. Hier beschädigte der Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken Stoßfänger, Kühlergrill und Stoßfänger vorne links des geparkten Pkw.

Eventuelle Zeugen werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell