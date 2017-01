POL-PPTR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Idar-Oberstein (ots) - Am 29.01.2017 gegen 05:00 Uhr wurde in Idar-Oberstein in der Nähe des Bahnhofs ein Roller von einer Streife der PI Idar-Oberstein kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 20 jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auf Grund dieser Feststellungen wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell