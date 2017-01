POL-PPTR: Drei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Bertrich (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 103 zwischen Alf und Bad Bertrich wurden heute Vormittag drei Frauen aus der Region schwer verletzt. Auf rutschiger Straße war eine 40-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit der 63-jährigen entgegenkommenden Autofahrerin zusammengestoßen. Die 40-jährige Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihre 39-jährige Beifahrerin und die 63-jährige Unfallgegnerin wurden vom DRK in ein Krankenhaus gefahren.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Einsatz waren neben der Zeller Polizei und dem Abschleppdienst, das DRK, der Rettungshubschrauber mit Notarzt und die Straßenmeisterei Alf zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle.

