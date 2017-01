POL-PPTR: Diebstahl von Anhänger

Fischbach, Am Herrtspfad (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 20.01.2017, 15:00 Uhr, bis Samstag, 21.01.2017, 15:00 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Anhängers. Der Anhänger war ordnungsgemäß in der Straße "Am Herrtspfad" in Fischbach abgestellt. Dieser wurde vermutlich unter Zuhilfenahme eines Fahrzeugs von der Örtlichkeit entfernt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06781-5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell