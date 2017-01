POL-PDKL: A63/Kaiserslautern, In die Böschung gerutscht

1 weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmittag kam ein 27 jähriger Pkw-Fahrer am Autobahndreieck Kaiserslautern von der Fahrbahn ab und rutschte in die Böschung. Bei winterbedingten Wetterverhältnissen verlor er in der Auffahrt von der A63 zur A6 in Richtung Saarbrücken auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Opel Astra und überfuhr zunächst mehrere Verkehrszeichen. Anschließend rutschte er in die ansteigende Böschung und kam dort zum Stillstand. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Autobahnpolizei Kaiserslautern auf 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell