POL-PPTR: Holzschnitzel brennen in Lagerhalle

Trier-Zewen (ots) - Brennende Holzschnitzel riefen am Freitag, 13. Januar, Polizei und Feuerwehr zu einer Lagerhalle nach Trier-Zewen. Die Polizei ermittelt auch in Richtung Brandstiftung und sucht Zeugen.

Ein Zeuge hatte den Brand eines Holzspänestapels in einem Geräteschuppen am Freitagabend, 13. Januar, gegen 20.15 Uhr in der Straße "Oberkirch" in Trier-Zewen gemeldet. Schnell hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, der sich auf einem etwa 30 Kubikmeter großen Stapel mit Holzschnitzel ausgebreitet hatte. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge liegen keine Hinweise für eine Selbstentzündung vor. Sie ermittelt darum auch in Richtung Brandstiftung. Der Besitzer der Lagerhalle war gegen 19.30 Uhr noch vor Ort und arbeitete. Dabei fiel ihm eine Person auf, die Richtung Mosel davon lief. Ob diese Person mit dem Brand in Verbindung stehen könnte, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei sucht darum Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden - Telefon: 0651/9779-2216 bzw. -2290 bzw. -0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell