POL-PDLD: Wohnhausbrand in Lingenfeld/Krs. Germersheim

Lingenfeld (ots) - Am heutigen Tag wurde gegen 10.34 Uhr der Brand eines Wohnhauses in Lingenfeld/Krs. Germersheim gemeldet. Es handelt sich hierbei um ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde zunächst die Bevölkerung aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehren aus Lingenfeld und Germersheim waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Nach jetzigem Stand kamen keine Personen zu Schaden. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle, das Gebäude jedoch einsturzgefährdet. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell