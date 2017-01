POL-PPTR: Unfallflucht-Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 11.01.2017 auf Donnerstag, 12.01.2017 wurden auf der Panoramastraße Kueser Plateau zwei parkende Fahrzeuge stark beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Panoramastraße aus dem Wohngebiet kommend in Richtung Stadt. Kurz vor der Einfahrt zu den Tennisplätzen kam er in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen und beschädigte zwei dort ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge. Es entstand hoher Sachschaden.

Vermutlich hielt sich der Unfallverursacher noch einige Minuten an der Unfallstelle auf, um seine hinterlassenen Spuren zu beseitigen.

Das Unfallfahrzeug müsste vorne rechts stark beschädigt sein.

Die Polizei bittet dringend darum, dass Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, oder Angaben zu einem vorne rechts stark beschädigten Fahrzeug machen können, sich mit der Polizei Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Polizei Bernkastel-Kues Im Viertheil 22 54470 Bernkastel-Kues Tel.: 06531/9527-0 pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell