POL-PPTR: Einbrecher scheitern

Newel-Beßlich (ots) - Am 7. Januar teilte ein Zeuge der Polizei Beschädigungen an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in Newel-Beßlich mit. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge dürften Einbrecher versucht haben, die Eingangstür des Mehrfamilienhauses in der Beßlicher Straße aufzuhebeln. Ins Gebäude sind die Täter nicht gelangt. Aufgrund von Zeugenangaben dürfte die Tatzeit zwischen dem 4. und 7. Januar 2017 liegen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden - Telefon: 0651/9779-2136 bzw. -0 oder per E-Mail: kdtrier.wohnungseinbruch@polizi.rlp.de

