POL-PPTR: Einbrecher scheitern

Igel (ots) - Die sehr kurze Abwesenheit der Bewohner wollten Einbrecher am Mittwoch, 4. Januar, zwischen 18.43 und 18.48 Uhr in der Igeler Bahnhofstraße ausnutzen. Sie versuchten, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Die Kripo sucht Zeugen - wer hat zur genannten Zeit Auffälligkeiten in der Bahnhofstraße in Igel bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden - Telefon: 0651/9779-2290 bzw. -0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell