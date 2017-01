POL-PPTR: Briefkasten von Wand gerissen

Morbach (ots) - Morbach. Im Zeitraum 01.01.2017, 10.00 Uhr - 04..01.2017, 11.00 Uhr, kam es vor der Morbacher Gaststätte "Rathauscafe" in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten. Der Briefkasten war außen an der Wand befestigt und wurde im o.g. Zeitraum durch Unbekannte abgerissen und ist seitdem unbrauchbar. Mögliche Täterhinweise bitte an die Polizei Morbach unter Tel: 06533/9374-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell