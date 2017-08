POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Fahrraddieb gesucht

Ludwigshafen (ots) - Nachdem am 30.03.2017 gegen 15.00 Uhr einem 20-Jährigen das Fahrrad (Carver, Mountain-Bike) in der Frankenthaler Straße gestohlen wurde, sah der 20-Jährige am 08.08.2017 im Bereich des Hauptbahnhofs in Ludwigshafen einen Unbekannten, der auf dem gestohlenen Fahrrad fuhr. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen etwa 20- bis 23- Jährigen, ca. 1,80 m. Er hatte schwarze Haare und ein ungepflegtes Äußeres. Bekleidet war er mit einem T-Shirt und Jeans. Er trug einen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell