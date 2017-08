POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Aus ungeklärten Gründen gegen parkende Autos gefahren und dann in Ohnmacht gefallen

Ludwigshafen (ots) - Am 07.08.2017 gegen 11.30 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Auto auf der Friesenheimerstraße und bog nach links in die Weiherhofstraße ein. Dabei fuhr sie gegen ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand, etwa 5 Meter nach der Einmündung stand. Sie fuhr weiter die Weiherhofstraße entlang und stieß nach weiteren etwa 15 Metern gegen ein am linken Fahrbahnrand geparktes Auto. Dann kam sie zum Stehen. Der Hergang wurde von zwei Zeugen beobachtet, die erklärten, dass die 61-Jährige beim Aussteigen aus dem Auto taumelte, zusammen brach und für kurze Zeit das Bewusstsein verlor. Warum die Unfälle passierten und die Ohnmacht auftrat, konnte nicht geklärt werden. Die 61-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell