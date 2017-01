POL-PDLD: Kupferdiebstahl

Zeiskam (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 05.01.2017 auf den 06.01.2017 vom Tennisclub in Zeiskam Kupferbleche der Fassade im Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Ein Spaten, der offensichtlich als Tatwerkzeug verwendet wurde, wurde zurückgelassen und wird kriminaltechnisch untersucht. Es werden in diesem Zusammenhang Zeugen gesucht und gebeten sich mit der Polizei in Germersheim in Verbindung zu setzen. Können gegebenenfalls Angaben zu einem entwendeten Spaten gemacht werden?

