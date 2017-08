POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots) - Am 07.08.2017 gegen 15.40 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Rottstraße in Richtung Mundenheimer Straße. An der Kreuzung Rottstraße / Mundenheimer Straße bog er nach links in die Mundenheimer Straße ein. Dabei übersah er eine 18-Jährige Fußgängerin, die bei "grün" über die Mundenheimer Straße ging. Der 57-Jährige erfasste sie mit seinem Auto. Sie wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell