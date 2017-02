POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Auf Schienen gelandet

Ludwigshafen (ots) - Endstation Gleise. So lautete die letzte Fahrt eines Mercedes, der am frühen Freitagmorgen (03.02.17) auf ein Gleisbett in der Brunkstraße landete. Der Mercedes-Fahrer fuhr gegen 05.45 Uhr auf der Sternstraße in Richtung Kreuzungsbereich Brunkstraße/Sternstraße. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich wollte er verbotswidrig links in die Brunkstraße abbiegen, obwohl nur ein Rechtsabbiegen erlaubt war. Dieser Abkürzungsversuch ging schief. Denn zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein anderer Pkw entgegen, dem er ausweichen musste. Dadurch kam der Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr auf die parallel zur Brunkstraße verlaufenden Schienen und setzte sich dort fest. Während der Bergung des Mercedes kam der Schienenverkehr der Linie 7 für eineinhalb Stunden zum Erliegen. An dem festsitzenden Mercedes entstand ein Schaden von 1500 Euro. Zu einer Kollision mit einer Straßenbahn kam es nicht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und auch Hinweise zu dem entgegenkommenden Pkw erbringen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell