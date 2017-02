POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Bowlingkugel auf Straßenbahngleise geworfen

Ludwigshafen (ots) - Am 01.02.2017 gegen 16.10 Uhr verließ eine Straßenbahnführerin der RNV Linie 4 den Bahnhof in Ludwigshafen. Plötzlich sah sie, wie zwei Jungen, vom rückwärtigen Bereich eines Bowlingcenters in der Pasadenaallee kommend, an die Bahngleise liefen, eine Bowlingkugel auf die Gleise warfen und dann wegrannten. Da die Straßenbahnführerin die Gefahr rechtzeitig erkannte, konnte sie die Straßenbahn langsam abbremsen ohne eine Notbremsung einleiten zu müssen. Verletzt wurde dabei niemand. Genauer beschreiben konnte sie die Jungen nicht, da diese zu weit entfernt waren. Sie schätzte das Alter auf 8 - 12 Jahre.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

