POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall mit Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am 01.02.2017 gegen 14.00 Uhr fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Auto auf der Kurt-Schumacher-Straße und wollte in die Edigheimer Straße links einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 17-Jähriger auf seinem Roller auf der Edigheimer Straße in Richtung Friesenheimer Straße. Die 62-Jährige nahm dem 17-Jährigen die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

