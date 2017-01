POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Autoaufbrüche

Ludwigshafen (ots) - Maxstraße Unbekannte schlugen in der Nacht vom 27.01.2017 auf den 28.01.2017 die Fahrerscheibe eines in einer Tiefgarage in der Maxstraße abgestellten BMW ein. Ob aus dem Auto etwas entwendet wurde, ist noch nicht geklärt.

Karolina-Burger-Straße In der Zeit vom 27.01.2007 bis 29.01.2017 wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür eines orangenen VW Caddy in der Karolina-Burger-Straße eingeschlagen. Aus dem Wagen entwendeten Unbekannte das mobile Navigationsgerät.

Kappesgartenweg Im Kappesgartenweg schlugen in der Zeig vom 27.01.2017 bis 30.01.2017 Unbekannte die Fensterscheibe eines geparkten Fiat Doblo ein und stahlen ein mobiles Navigationsgerät.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell