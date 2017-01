POL-PDLD: Tumulte bei Hallenfußballturnier

Maikammer (ots) - Während eines Hallenfußballturniers am Nachmittag des 28.01.2017 in der Kalmithalle kam es bei dem Spiel zwischen dem RW Speyer und dem TUS Lachen-Speyerdorf zu Ausschreitungen, in dessen Verlauf auch Zuschauer und Teilnehmer anderer Mannschaften das Spielfeld stürmten. Hierbei kam es zu einer Körperverletzung durch einen Spieler des RW Speyer, der einem einmischenden 28jährigen Spieler des TV Frankeneck ins Gesicht schlug. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten weitere Ausschreitungen unterbunden werden. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Der Täter flüchtete zu Fuß, konnte aber aufgrund des Spielberichtsbogens benannt werden. Dabei handelte es sich um einen 20jährigen aus Speyer.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell