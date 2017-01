POL-PPRP: Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es gestern am 17.01.2017, gegen 07.45 Uhr, in der Rottstraße. Die Fahrerin eines VW Golf parkte am rechten Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertür, um auszusteigen. Bei Vorbeifahren an dem Golf musste die Fahrerin eines BMW auf die linke Fahrbahnseite ausweichen. Dabei bemerkte sie nicht, den entgegenkommenden Golf. Um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern, wich die Fahrerin des Golf nach rechts aus und stieß dort gegen einen geparkten Mazda.

Der Golf und der Mazda wurden stark beschädigt, Gesamtschaden rund 4000EUR. Der Golf musste wegen eines Achsbruchs abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

