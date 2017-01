POL-PPRP: Einbruch in Pkw

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen 0:30 und etwa 2 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem PKW in der Wredestraße in Ludwigshafen. Die Türen auf der Fahrer- und der Beifahrerseite wurde mittels eines Werkzeuges durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Fußraum wurde ein Mischpult entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigshafen zu melden (0621 - 963 2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de) .

