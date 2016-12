POL-EN: Schwelm - Einbruch in ein leerstehendes Haus in der Göckinghofstraße

Schwelm (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 22.12.2016, 18.00 Uhr bis Samstag, 24.12.2016, 18.30 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Heizungsraumfenster eines freistehenden Einfamilienhauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Da an diesem Objekt aktuell umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt werden und daher leer steht, flüchteten die Täter ohne Beute auf dem gleichen Weg in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

