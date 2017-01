POL-PDNW: Straßenbahn kollidiert mit Pkw

Gönnheim (ots) - Am Donnerstag (05.01.) befuhr gegen 12.20 Uhr ein 55jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Am Bahnübergang übersah er vermutlich aufgrund starker Sonnenblendung, dass der Bahnübergang geschlossen war und sich aus Richtung Ellerstadt eine Straßenbahn näherte. Er fuhr mit unverminderter und damit für die Sicherverhältnisse zu hoher Geschwindigkeit weiter, durchbrach die Halbschranke und überquerte die Schienen, wobei die gerade querende Straßenbahn in Höhe der Hinterachse mit dem Mercedes Geländewagen kollidierte. Der Pkw wurde anschließend gegen die gegenüberliegende Schutzplanke der Schrankenanlage geschleudert. Glücklicherweise wurden weder die Insassen des Pkw noch die der Straßenbahn verletzt. An Schranke, Schutzplanke, Straßenbahn und Mercedes (vermutlich Totalschaden) entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Straßenbahn war noch fahrbereit, die Fahrgäste wurden jedoch auf einen anderen Zug umgesetzt.

