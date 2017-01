POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum 05.01.2017, hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster auf der Gebäuderückseite einer Gaststätte in der Edigheimer Straße auf und drangen in das Objekt ein. Im Gastraum wurden zwei Geldspielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell