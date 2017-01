POL-PPRP: Smartphone gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Während des Bezahlvorgangs legte ein 36-jähriger Mann am frühen Morgen (06.01.2017, 00.10 Uhr) in der Bismarckstraße in einem Döner-Imbiss sein Smartphone auf dem Tresen ab. Ein Unbekannter nutzte diese Situation aus und steckte das Handy ein. Der 36-Jährige bemerkte den Verlust wenig später und erstattete Strafanzeige. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell