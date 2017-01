POL-PPRP: Versuchter Überfall auf Tankstelle

Ludwigshafen (ots) - Am 02.01.2017, gegen 19:30 Uhr, betrat ein Mann die Tankstelle in der Zollhofstraße, stellte einen 6er Pack Wodka Lemon auf den Tresen und verlangte von der Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen. Die 47-Jährige Antwortete mit einem deutlichen "Nein". Daraufhin verließ der Tatverdächtige mit dem Sixpack die Tankstelle. Der Vorfall wurde erst am 03.01.2016 bei der Polizei angezeigt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 185 - 190cm groß, 100 - 110 kg schwer, schwarzer Parka (Kapuze über den Kopf gezogen), dunkelblaue Hose, grauer Schal, grau-blaue Sporttasche.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

