POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte haben in der Zeit vom vergangenen Montag auf Dienstag (TZ: 02.01.2017, 14 Uhr bis 03.01.2017, 18.30 Uhr) in der Lausitzer Straße an einem Wohnhaus ein Fenster aufgehebelt und sind in das Anwesen eingestiegen. Sämtliche Schränke wurden angegangen und durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere Bestecksets entwendet. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen zum o.g. Tatzeitpunkt nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

