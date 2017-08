POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit leichtverletzter PKW Insassin

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls in Folge einer Vorfahrtsmissachtung an der Einmündung Freinsheimer Straße und Eppsteiner Straße am Dienstagnachmittag, 08.08.2017, gegen 17:00 Uhr, wird eine Person leicht verletzt. Der 57-jährige Unfallverursacher missachtet das an der genannten Örtlichkeit angebrachte STOP-Schild und somit die Vorfahrtregelung. Es kommt zur Kollision mit dem Fahrzeug der sich zur selben Zeit die Eppsteiner Straße Orts auswärts befahrenden 23-Jährigen. In Folge des Aufpralls erleidet eine 53-jährige Mitinsassin des bevorrechtigten Fahrzeugs Kopf- sowie Bauchschmerzen, weshalb sie zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden muss. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 3800 Euro.

