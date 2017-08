POL-PDLU: Speyer - Widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang (49-0808)

Speyer (ots) -

08.08.2017, 10.50 Uhr Unklar ist der Unfallhergang zwischen einem Radfahrer und einem Kleinbus Fahrer, der sich in der Kurt-Schumacher-Straße ereignet hat. Nach eigenen Angaben befuhr der 88-jährige Radfahrer ordnungsgemäß den Radweg auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Als er in Höhe der dortigen "Shell"-Tankstelle war, ist nach seinen Angaben ein Lieferwagen losgefahren und hätte ihn leicht am Rad touchiert, sodass er von demselben kippte. Der Radfahrer erlitt hierdurch lediglich eine leichte blutende Wunde am linken Ellbogen. Der Kleinbus Fahrergab an, er habe gestanden, als der bereits unsicher und wacklig fahrende Radfahrer ohne fremden Einfluss auf die Motorhaube seine Fahrzeugs kippte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell