POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Laternenbrand

Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) (ots) - Einem technischen Defekt zu Folge gerät am Montagmorgen, 07.08.2017, gegen 06:00 Uhr, eine Laterne auf dem Parkplatz eines Großeinkaufsmarktes im Südring in Bobenheim-Roxheim in Brand. Durch aufmerksame Angestellte eines privaten Sicherheitsunternehmens, wird der Brand erkannt und hiesiger Dienststelle gemeldet. Der Brand wird gelöscht und die Laterne zur Verhinderung einer erneuten Brandentfachung durch Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr eingehend geprüft.

