POL-H: Bauwagen in Brand geraten - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 04.01.2017, kurz nach 23:00 Uhr, ist ein am Fahrbahnrand der Straße Boulevard der EU (Bemerode) abgestellter Bauwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Passant das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Zeitgleich beobachtete er zwei männliche Jugendliche, die in Richtung der EXPO-Plaza flüchteten. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand der vor dem ehemaligen spanischen EXPO-Pavillon abgestellte Bauwagen in Vollbrand - er wurde vollständig zerstört. Noch in der Nacht nahm die Polizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf.

Zu den beiden Geflüchteten ist derzeit bekannt, dass sie zwischen 15 und 18 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sind. Sie trugen dunkle Kleidung sowie Mützen und hatten Rucksäcke dabei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0511 109-3620 entgegen. /now, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell