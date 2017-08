POL-PDLU: (Frankenthal) - Streit, Schlag, Schlichtung

Frankenthal (Pfalz) (ots) - In Folge eines Fouls während eines Freizeitfußballspiels im Bereich des Jahnplatzes am Sonntagabend, 06.08.2017, kommt es gegen 18:30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 16- und einem 19-Jährigen. Dieser endet schließlich in Handgreiflichkeiten, wobei sich beide Kontrahenten gegenseitig ins Gesicht schlagen. Der Streit kann schließlich durch die herbeigerufenen Polizeibeamten geschlichtet werden. Beide Beteiligten verletzten sich leicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell